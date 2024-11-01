Для музейно-образовательного центра в Елабуге приобрели робота и виртуальные примерочные

В Елабуге проводится ремонт Детского музейно-образовательного центра. В рамках национального проекта «Культура» для него закупают необходимое мультимедийное оборудование, сообщили в пресс-службе Минкульта РТ.
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