Сотни тысяч армян депортируют домой: как экономике Армении аукнется антироссийский демарш Пашиняна

Evgenija Palette Да осточертело это горластое, брехливое племя в России... Особенно на Юге. В Ставрополе, Краснодаре, Сочи ПЛЮНУТЬ НЕКУДА ОТ ЭТИХ "довесков"... Все им обязаны...

Борис Леонтьев Не знаю, как аукнется экономике Армении высылка всех её трудовых мигрантов из РФ, но вот 300 тысяч недовольных Пашиняном, которые вернуться в Армению точно подвесят его за фаберже.