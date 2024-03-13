Антироссийские выходки Армении обернутся против нее самой, затронув одну из важнейших вещей, а именно экономическое благополучие.
Сотни тысяч армян депортируют домой: как экономике Армении аукнется антироссийский демарш Пашиняна
Комментарии
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Evgenija Palette
Да осточертело это горластое, брехливое племя в России... Особенно на Юге. В Ставрополе, Краснодаре, Сочи ПЛЮНУТЬ НЕКУДА ОТ ЭТИХ "довесков"... Все им обязаны...
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2 час.
Борис Леонтьев
Не знаю, как аукнется экономике Армении высылка всех её трудовых мигрантов из РФ, но вот 300 тысяч недовольных Пашиняном, которые вернуться в Армению точно подвесят его за фаберже.
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2 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Давно пора, пример с Украиной, чем всё закончилось, знаем, горбатого только могила исправит, тянем время
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1 час.
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