Капризы присущи любому человеку и в этом явлении нет каких-либо особо потаенных смыслов. Ребенок, например, капризничает потому, что в силу малолетства не может другими способами объяснить взрослым – чего ему не хватает в данную минуту.
Тапочки для настоящих большевиков
Комментарии
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михаил дуванов
Оуеть. Петр 1 умер за 20 лет до постройки зимнего. Афтор Сказочник или новый фуфломет типа солженицина ...Император Петр I, например, будучи человеком рукодельным сам себе шил ботфорты. Но так как он все-таки был в первую очередь венценосцем, а не сапожником, обувь надо было дорабатывать до идеальных размеров, то есть разнашивать. Пётр решил эту проблему оригинально: готовые, но еще не надеванные сапоги по его приказу натягивал на себя императорский денщик с большим размером ноги и до полного изнеможения и мозолей бегал в них по лестницам Зимнего дворца..
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7 час.
Кошмар
У короля Хусейна было 4 жены. Алия Тукан стала третьей женой 24 декабря 1972 года. Погибла в авиакатастрофе 9 февраля 1977 года... https://ru.wikipedia.org/wiki/Хусейн_ибн_Талал
Хусейн ибн Талал  — Википедия
ru wikipedia
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7 час.
Николай Лукьянов
Король Иордании был в СССР в 1976, как раз таки с Алией, а Подгорный тогда ещё не был снят с должности. Опять врёте.
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3 час.
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