Тапочки для настоящих большевиков

михаил дуванов

Оуеть. Петр 1 умер за 20 лет до постройки зимнего. Афтор Сказочник или новый фуфломет типа солженицина ...Император Петр I, например, будучи человеком рукодельным сам себе шил ботфорты. Но так как он все-таки был в первую очередь венценосцем, а не сапожником, обувь надо было дорабатывать до идеальных размеров, то есть разнашивать. Пётр решил эту проблему оригинально: готовые, но еще не надеванные сапоги по его приказу натягивал на себя императорский денщик с большим размером ноги и до полного изнеможения и мозолей бегал в них по лестницам Зимнего дворца..