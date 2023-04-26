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Старобельские спасатели высадили около 3 гектаров леса на месте сгоревших деревьев вблизи села Лиман

Старобельские спасатели высадили около 3 гектаров леса на месте сгоревших деревьев вблизи села Лиман

Сотрудники Старобельского пожарноспасательного отряда в Луганской Народной Республике посадили около 3 гектаров саженцев на месте лесоохотничьего хозяйства в районе села Лиман, где множество деревьев погубили природные пожары, сообщает МЧС России.

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