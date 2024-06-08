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Семья Заворотнюк опровергла смерть актрисы в хосписе

Родные Анастасии Заворотнюк в официальном аккаунте актрисы в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) поблагодарили врачей, сражавшихся вместе с ней и ее семьей с….

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