В МИД обвинили западные страны в лицемерии

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что заявления делегаций западных стран в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи не соответствуют их действиям по защите прав человека и борьбе с расизмом.