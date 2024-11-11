В МИД обвинили западные страны в лицемерии

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что заявления делегаций западных стран в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи не соответствуют их действиям по защите прав человека и борьбе с расизмом.
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