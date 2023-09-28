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Мировое обозрение

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Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Вице-премьер России Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен, сообщила пресс-служба кабмина.

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