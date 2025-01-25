Тайвань зафиксировал приближение 28 самолетов и 8 кораблей НОАК

Министерство обороны Тайваня сообщило на своей странице в социальной сети X, что Вооруженные силы острова зафиксировали приближение к нему 28 самолетов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
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