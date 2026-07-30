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Железо, диеты и борьба с комплексами: 11 российских актеров, которые кардинально изменили тело

Железо, диеты и борьба с комплексами: 11 российских актеров, которые кардинально изменили тело

Мы привыкли, что спасать мир на экране должны голливудские атлеты с рельефными мускулами. Но российские актеры легко могут составить им конкуренцию.

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