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Царьград

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ЖКУ в Нижегородской области подорожают на 8,7% с июля 2027 года

ЖКУ в Нижегородской области подорожают на 8,7% с июля 2027 года

Совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области вырастет на 8,7% с 1 июля 2027 года, следует из материалов регионального правительства.

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