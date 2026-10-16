Ограничение будет действовать с 06:00 17 октября до 20:00 19 октября на улице Владимира Хромых от дома №18 до дома №29, сообщили в администрации города.
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