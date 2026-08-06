В США запустили серийное производство авиабомб JDAM LR с реактивным двигателем

Программа разработки высокоточного боеприпаса большой дальности GBU-75 Joint Direct Attack Munition Long Range (JDAM LR), совместно реализуемая ВВС и ВМС США, получила разрешение на начало серийного производства.
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