Какой сегодня день: 13 апреля

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днём раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Рок круглые сутки», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.