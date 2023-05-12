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CNN: Власти США обсуждают возможность ослабления санкций против в обмен на освобождение заключенных

CNN: Власти США обсуждают возможность ослабления санкций против в обмен на освобождение заключенных

Администрация президента США рассматривает возможность частичного ослабления санкций против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, включая Пола Уилана и Эвана Гершковича, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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