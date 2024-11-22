На Кубе рассказали о борьбе с ВИЧ/СПИД

Минимизация смертности людей с ВИЧ-инфекцией является важной задачей для кубинской системы здравоохранения, заявил глава кубинской программы по контролю и профилактике ВИЧ Мануэль Ромеро на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИДом, 22 ноября сообщает Prensa Latina.
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