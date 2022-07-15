ГОСТ для строительства частных домов предложили создать в России

Ввести ГОСТ для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков могут в России. С такой инициативой к правительству обратятся Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минпромторг и Минстрой, передает газета «Известия».
Ввести ГОСТ для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков могут в России. С такой инициативой к правительству обратятся Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минпромторг и Минстрой, передает газета «Известия».
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