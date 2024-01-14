Что делать, если Вы стали жертвой домашнего насилия?

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населенияЛенинского района г. Бобруйска´Обязательно обратитесь в милицию с целью дальнейшего направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, если имели место побоиДоговориться с соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат крик из квартиры.