Что делать, если Вы стали жертвой домашнего насилия?

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населенияЛенинского района г. Бобруйска´Обязательно обратитесь в милицию с целью дальнейшего направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, если имели место побоиДоговориться с соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат крик из квартиры.
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