Зачистка дворца Дар-уль-Аман

Дворец Дар-уль-Аман 28 декабря в Генеральный штаб приезжает Станислав Лаговский, начальник физподготовки и спорта дивизии, с приказом комдива произвести зачистку дворца Дар-уль-Аман, который находится через дорогу от Генерального штаба.