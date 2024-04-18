Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась

В Тбилиси завершилась акция протеста против законопроекта об иностранных агентах. Большая часть митингующих покинула площадь перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели, передает корреспондент ТАСС.
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