Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась

Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась

В Тбилиси завершилась акция протеста против законопроекта об иностранных агентах. Большая часть митингующих покинула площадь перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели, передает корреспондент ТАСС.

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