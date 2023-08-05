ВПЕРЕДИ НАПАСТЬ СТРАШНЕЕ КОВИДА: США НАЗНАЧАЮТ ДЕЖУРНОГО ПО ПЛАНЕТЕ

Пока мы будем кричать, что Россия не вмешивается, всё так и будет!👀😱👈

Сергей Нововожилов

Зеленая энергетика в том виде, как её считает запад и сша, это уровень 5-ти летнего ребенка, запускающего воздушного змея. Пусть сажают свои страны на какую хотят иглу. Всё равно, всё это не поможет. Просто не громко пукнут, а реально обос..тся.