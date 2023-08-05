Американский истеблишмент вынашивает планы узурпировать власть в США, администрация Байдена готовится, в частности, объявить "чрезвычайную климатическую ситуацию" с ограничениями для населения, подобными тем, которые вводились при пандемии коронавируса.
ВПЕРЕДИ НАПАСТЬ СТРАШНЕЕ КОВИДА: США НАЗНАЧАЮТ ДЕЖУРНОГО ПО ПЛАНЕТЕ
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Лев Добрый
Пока мы будем кричать, что Россия не вмешивается, всё так и будет!👀😱👈
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16 час.
Сергей Нововожилов
Зеленая энергетика в том виде, как её считает запад и сша, это уровень 5-ти летнего ребенка, запускающего воздушного змея. Пусть сажают свои страны на какую хотят иглу. Всё равно, всё это не поможет. Просто не громко пукнут, а реально обос..тся.
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16 час.
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