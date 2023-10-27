Президент Молдавии Майя Санду считает, что Москва в течение многих лет поддерживала и поддерживает "сепаратистский режим" на территории Приднестровья, который мешает реинтеграции непризнанной республики в состав страны.
Президент Молдавии Санду призвала избавиться от "сепаратистского" режима в ПМР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
Москва долгое время поддерживала всю Молдавию. сепаратизм упал на голову народов не с Красной площади и не из Кремля. сама Сандучка понимает, что говорит? хоть бы что интересное сказали... но, видимо, куклам в этом кукольном театре кукловодов ниЗЗя отступать от заданного сценария... кто этой немолдавской тетьке войной угрожает? из какого пальца высосала?
Ответить
4 д.
t
tolip
Подстилка американская..
Ответить
4 д.
Свежие комментарии