Президент Молдавии Санду призвала избавиться от "сепаратистского" режима в ПМР

СК

Сергей Ковалев

Москва долгое время поддерживала всю Молдавию. сепаратизм упал на голову народов не с Красной площади и не из Кремля. сама Сандучка понимает, что говорит? хоть бы что интересное сказали... но, видимо, куклам в этом кукольном театре кукловодов ниЗЗя отступать от заданного сценария... кто этой немолдавской тетьке войной угрожает? из какого пальца высосала?