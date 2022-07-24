iXBT.com

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...
  • Виктор Луговой
    Ух ты, "Рубин" ещё живой? И, что немаловажно, новиночки гонит на старую добрую сорок вторую гайку? Надо будет ценник ...Ростех представил...

Новая Lada Vesta NG в комплектации Comfort Plus имеет экран и круиз-контроль

Новая Lada Vesta NG в комплектации Comfort Plus имеет экран и круиз-контроль

Это лучшая из объявленных комплектаций: Lada Vesta NG Luxe получила обогреваемый кожаный руль, камеру заднего вида и глубокую тонировку Источник опубликовал подробности о Comfort Plus-комплектации автомобиля Lada Vesta NG, которая отличается от базовой версии наличием дополнительных опций комфорта и безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх