Новая Lada Vesta NG в комплектации Comfort Plus имеет экран и круиз-контроль

Это лучшая из объявленных комплектаций: Lada Vesta NG Luxe получила обогреваемый кожаный руль, камеру заднего вида и глубокую тонировку Источник опубликовал подробности о Comfort Plus-комплектации автомобиля Lada Vesta NG, которая отличается от базовой версии наличием дополнительных опций комфорта и безопасности.
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