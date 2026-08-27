В США сравнили новые антироссийские санкции с кувалдой

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время пресс-конференции в Киеве сравнил законопроект о новых санкциях против Российской Федерации с кувалдой и заявил, что рассчитывает на его принятие в следующем месяце.
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