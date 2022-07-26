Гагаузия оставляет за собой право выйти из состава Молдовы, если та сольётся с натовской Румынией

В Комрате учреждено движение, выступающее за сближение с ЕАЭС и с Россией В Гагаузской автономии, входящей в состав Молдавии, учреждено общественно-политическое движение, выступающее за сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Россией.