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Аргументы недели

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Финансовые трудности способны ускорять старение мозга

Финансовые трудности способны ускорять старение мозга

Исследование с участием почти 3 тысяч британцев показало: люди, которые годами испытывали денежные проблемы, к 50 годам хуже справлялись с когнитивными тестами, а к 70 годам у них были более выраженные признаки атрофии мозга.

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