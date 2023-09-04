Мы из Советского Союза

13 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Тупости хохлов можно позавидовать... Вместо того чтобы понять, что враг это их политики и чиновники они их ищут в Евр...Когда смерть стан...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    В 1941 году не было национального неба, ни русского, ни грузинского... Всё небо было советским!Грузинский герой ...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Интересно, а сейчас есть в Грузии такие долгожители?О нашей истории

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.72

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.72

Дикая история.На Украине стали вскрывать могилы советских бойцов и привозить вместо них погибших украинских солдат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
А голикова, разрушившая медицину, хоть копейку перечислила в помощь СВО или детдом, а жирные коты типа Миллера и им подобные, пользу , кроме воровства, принесли...?
Ответить
2 д.
Владимир семин
Жадность!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх