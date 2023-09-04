Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.72

Мы из Советского СоюзаВоенное делоПодписатьсяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.72Дикая история.На Украине стали вскрывать могилы советских бойцов и привозить вместо них погибших украинских солдат.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАндрей ТихоновА голикова, разрушившая медицину, хоть копейку перечислила в помощь СВО или детдом, а жирные коты типа Миллера и им подобные, пользу , кроме воровства, принесли...?Ответить2 д.Владимир семинЖадность!Ответить21 час.
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