Миронов: Трамп в своих словах о Дне победы умудрился забыть про войну с Японией

Руководитель партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов напомнил RT, что буквально на днях президент США Дональд Трамп рассказывал о том, что Советский Союз сыграл главную роль в победе во Второй мировой войне и понёс самые большие потери.
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