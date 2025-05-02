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RT Russia

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Миронов: Трамп в своих словах о Дне победы умудрился забыть про войну с Японией

Миронов: Трамп в своих словах о Дне победы умудрился забыть про войну с Японией

Руководитель партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов напомнил RT, что буквально на днях президент США Дональд Трамп рассказывал о том, что Советский Союз сыграл главную роль в победе во Второй мировой войне и понёс самые большие потери.

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