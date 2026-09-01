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Царьград

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Мария Захарова обвинила Киев в цинизме из-за планов с героями СССР

Мария Захарова обвинила Киев в цинизме из-за планов с героями СССР

Мария Захарова на ВЭФ осудила планы Киева по перезахоронению советских героев вместе с нацистскими коллаборационистами, подчеркнув лицемерие украинских властей, отвергнувших инициативы по сохранению памяти известных командиров.

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