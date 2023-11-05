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Закон, порядок, государство

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В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники патрульно-постовой службы задержали наркоторговцев-иностранцев

Полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Новокузнецку при патрулировании Заводского района города заметили двоих мужчин, которые оборудовали тайник с запрещенным веществом под деревом.

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