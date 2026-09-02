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Владимирские новости

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Хохлова оценила ремонт школ и открыла кадетские классы в Муроме

Хохлова оценила ремонт школ и открыла кадетские классы в Муроме

В школе №3 Мурома отремонтированы гардероб, актовый зал, столовая, пищеблок и мастерские, а также оборудованы современные кабинеты физики и обувного дела.

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