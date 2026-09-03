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Воронежские новости

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Парень из Вологды ответит за кражу 812 тысяч у воронежской пенсионерки

Парень из Вологды ответит за кражу 812 тысяч у воронежской пенсионерки

18-летний парень из Вологды искал лёгкий заработок и нашёл объявление о подработке в мессенджере. За несколько дней он стал курьером у мошенников и забрал у пенсионерки 812 тысяч рублей.

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