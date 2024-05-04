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Вассерман поддержал запрет на упоминание заблокированных соцсетей

Вассерман поддержал запрет на упоминание заблокированных соцсетей

Член Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции СЗРП Анатолий Вассерман поддержал инициативу запрета на упоминание и рекламу соцсетей, заблокированных на территории РФ, сообщает агентство «Федерал Пресс».

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