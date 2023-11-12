На улице Ленина в Новосибирске установят подвесной потолок и фотозоны

Улица в центре города для празднования Нового года снова станет пешеходной.В Новосибирске уже 17 ноября перекроют движение транспорта на улице Ленина и начнут работы по новогоднему украшению - там снова появится подвесной потолок из гирлянд и фотозоны.
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