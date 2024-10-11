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Царьград

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Вблизи Краснодара обнаружены обломки предполагаемого БПЛА

Вблизи Краснодара обнаружены обломки предполагаемого БПЛА

В настоящий момент их обследуют на берегу Краснодарского водохранилища.В районе станицы Старокорсунской на берегу Краснодарского водохранилища заметили обломки упавшего объекта, который, предварительно, может быть беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

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