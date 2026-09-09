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«Идиотизм богатого человека»: Милонов раскритиковал новый складной iPhone Duo

«Идиотизм богатого человека»: Милонов раскритиковал новый складной iPhone Duo

Смартфон, оценивающийся в РФ в 300 тысяч рублей, Apple представила на презентации новой продукцииВ Театре имени Стива Джобса в Apple Park (Калифорния, США) прошла традиционная сентябрьская презентация Apple, на которой компания представила первый в своей истории складной iPhone Duo.

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