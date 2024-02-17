Архангельская область готовится определить лучших экспортеров за 2023 год

Центр поддержки экспорта начал прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» среди предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт на ПоморьеВ конкурсе могут участвовать предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Архангельской области.
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