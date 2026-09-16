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Платежный бум: в России с начала года создали рекордное число компаний для расчетов

Платежный бум: в России с начала года создали рекордное число компаний для расчетов

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. В России с начала 2026 года создано 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций (РНКО), тогда как за весь 2025 год было открыто 11 таких компаний.

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