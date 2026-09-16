Платежный бум: в России с начала года создали рекордное число компаний для расчетов

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. В России с начала 2026 года создано 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций (РНКО), тогда как за весь 2025 год было открыто 11 таких компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым