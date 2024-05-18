Минобороны: системы ПВО уничтожили над Белгородской областью ракеты и авиабомбы

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над территорией Белгородской области.
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