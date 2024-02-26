Чем закончились шесть маршей «пятой колонны» против России Елена ГалицкаяЛёгкая поступь «пятой колонны» на просторах Руси, затем Российской империи, а потом и Советского Союза неоднократно приводила страну к краю пропасти, маскируясь под лозунгами братства и свободы.