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Чем закончились шесть маршей «пятой колонны» против России

Чем закончились шесть маршей «пятой колонны» против России

Чем закончились шесть маршей «пятой колонны» против России Елена ГалицкаяЛёгкая поступь «пятой колонны» на просторах Руси, затем Российской империи, а потом и Советского Союза неоднократно приводила страну к краю пропасти, маскируясь под лозунгами братства и свободы.

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