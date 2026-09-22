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Газета.ру

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Эпидемиолог Козлова: ученые работают над мРНК-вакциной от клещевого энцефалита

Эпидемиолог Козлова: ученые работают над мРНК-вакциной от клещевого энцефалита

Руководитель лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ) Ирина Козлова рассказала, что специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают мРНК-вакцину против клещевого энцефалита.

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