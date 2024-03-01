СМИ: Запад боится ответа РФ на конфискацию замороженных активов

Это создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов.фото: unsplash.com/@pokmer--> Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), Франции и Германии опасаются возможного изъятия замороженных российских активов.
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