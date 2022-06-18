Шарль Леклер: «Если действовать умно, в гонке у нас будет возможность пробиться примерно на 4-е место»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о целях на предстоящий Гран-при Канады. В завтрашней гонке Леклер, получивший штраф за замену мотора, будет стартовать с 19-й позиции.
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