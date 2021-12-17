"Лучше, чем могло быть": США оценили седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

В столице Австрии Вене прошла вторая часть седьмого раунда переговоров с Ираном по ядерной сделке. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, стороны пришли к пониманию того, каким может быть текст, касающийся вопросов по атому.
В столице Австрии Вене прошла вторая часть седьмого раунда переговоров с Ираном по ядерной сделке. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, стороны пришли к пониманию того, каким может быть текст, касающийся вопросов по атому.
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