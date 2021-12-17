Царьград

1 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svet Alex
    Олигархи наворовались. Теперь с богатой мошной можно разбегаться как жареные тараканы.Олигарх Роман Абр...
  • игорь поляков
    Её не уберут,она сама свалит но с баблом но это будет не очень скоро ,как хозяева скажут.Ставка растёт - т...
  • Татьяна Лаврова
    Что же они все бегут в Россию, хают, ругают, а лучше России не нашли пристанища?Пророчество депут...

"Лучше, чем могло быть": США оценили седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

"Лучше, чем могло быть": США оценили седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

В столице Австрии Вене прошла вторая часть седьмого раунда переговоров с Ираном по ядерной сделке. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, стороны пришли к пониманию того, каким может быть текст, касающийся вопросов по атому.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх