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Терренс Росс планирует подписать контракт с «Финиксом»

Форвард Терренс Росс планирует подписать контракт с «Финиксом», когда станет свободным агентом после выкупа контракта с «Орландо», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

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