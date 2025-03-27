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Евросоюз строит планы на милитаризацию: Потенциал оценил политолог Блохин

Евросоюз строит планы на милитаризацию: Потенциал оценил политолог Блохин

Эксперт рассказал о возможностях Европейского союза относительно военных ресурсов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала выделить из бюджета ЕС кредит на 150 млрд евро, чтобы уменьшить зависимость региона от США.

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