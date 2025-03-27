Евросоюз строит планы на милитаризацию: Потенциал оценил политолог Блохин

Эксперт рассказал о возможностях Европейского союза относительно военных ресурсов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала выделить из бюджета ЕС кредит на 150 млрд евро, чтобы уменьшить зависимость региона от США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии