Поварята из детских садов Братска соревнуются в кулинарном мастерстве

Организованный комитетом по образованию администрации Братска чемпионат «Подмастерья» достиг своего финала, где дошкольники из детского сада № 83 состязались в номинации «Поварское дело», приготовив салат «Оливье» и получив оценки за свои кулинарные навыки.
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