Почему мох растёт на северной стороне: простой ответ для детей

Почему мох растёт на северной стороне — один из тех вопросов, которые дети часто задают на прогулке в лесу, в парке или на даче.
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