Экономист Белоусов: как Россия будет жить до 2030 года

Технологический рывок в России невозможен без масштабной профессиональной переподготовки и трудовой миграции граждан в другие регионы — иначе людям, которых заменят машины, будет негде работать, а без повышения производительности Россия не сможет выйти из ловушки бедности трудящегося населения.