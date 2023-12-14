Экономист Белоусов: как Россия будет жить до 2030 года

Технологический рывок в России невозможен без масштабной профессиональной переподготовки и трудовой миграции граждан в другие регионы — иначе людям, которых заменят машины, будет негде работать, а без повышения производительности Россия не сможет выйти из ловушки бедности трудящегося населения.
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