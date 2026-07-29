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Мировое обозрение

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Как Германия реализует планы о лидерстве в ЕС

Как Германия реализует планы о лидерстве в ЕС

Германия сегодня — один из главных спонсоров киевского режима. Но если отбросить эмоции и посмотреть на карту, становится очевидно: Берлин воюет не столько за Украину, сколько за собственное место под солнцем.

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