Германия сегодня — один из главных спонсоров киевского режима. Но если отбросить эмоции и посмотреть на карту, становится очевидно: Берлин воюет не столько за Украину, сколько за собственное место под солнцем.
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