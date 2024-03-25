Воровство или творческое переосмысление? Плагиат в советском кино и музыке

Когда-то мы опубликовали исследование Максима Мировича, посвященное воровству технологий в СССР. В продолжение темы — рассказ о плагиате и заимствованиях, которые позволяли себе советские режиссеры и музыканты.
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