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Воровство или творческое переосмысление? Плагиат в советском кино и музыке

Воровство или творческое переосмысление? Плагиат в советском кино и музыке

Когда-то мы опубликовали исследование Максима Мировича, посвященное воровству технологий в СССР. В продолжение темы — рассказ о плагиате и заимствованиях, которые позволяли себе советские режиссеры и музыканты.

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Игорь Петров
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